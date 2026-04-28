27 апреля, 22:17

Матрос Александр Суворов уничтожил морской дрон ВСУ барражирующим боеприпасом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Российские матрос Александр Суворов проявил бдительность и хладнокровие в зоне СВО. Выполняя задачу по наблюдению за береговой линией, он заметил движение безэкипажного катера. Противник явно намеревался совершить прорыв, сообщило МО РФ.

Матрос не растерялся. Он применил барражирующий боеприпас. Удар пришёлся точно в цель. Катер был уничтожен полностью.

В Минобороны отметили, что благодаря профессионализму и самообладанию тёзки великого русского полководца задача подразделения была выполнена, а продвижение противника — предотвращено.

«Спрыгнул в траншею как снег на голову»: Российский боец в одиночку атаковал пятерых ВСУшников

Ранее Life.ru рассказывал, как российский боец «Неудержимых» в одиночку взял в плен двух солдат ВСУ и отразил несколько атак в зоне проведения СВО. По словам офицера, военнослужащий самостоятельно вышел на опорник противника, допросил пленных и передал полученные сведения командованию.

Артём Гапоненко
