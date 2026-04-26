«Спрыгнул в траншею как снег на голову»: Российский боец в одиночку атаковал пятерых ВСУшников

Один российский боец в одиночку ликвидировал трёх украинских солдат и взял в плен ещё двоих. Соответствующее видео появилось в Сети.

Российский военный вступил в бой с пятью солдатами ВСУ. Видео © «Работайте, братья!»

На кадрах видно, как военнослужащий скрытно подбирается к вражеской траншее. Он действует максимально осторожно, используя любые укрытия.

Внезапно мужчина спрыгивает внутрь укрепления. Завязывается короткий, но интенсивный ближний бой.

В ходе схватки трое противников были уничтожены. Ещё двое, бросив оружие, предпочли сдаться в плен.

