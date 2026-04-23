23 апреля, 05:04

Боец «Неудержимых» в одиночку взял в плен двух украинских военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российский боец «Неудержимых» в одиночку взял в плен двух солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) и отразил несколько атак в зоне проведения СВО. Об этом сообщил офицер группировки войск «Центр» Айшет Дуктуг-Бора, пишет РИА «Новости».

По словам офицера, военнослужащий самостоятельно вышел на опорный пункт противника, провёл допрос пленных и передал полученные сведения командованию.

«Хотелось бы отметить, как я считаю, подвиг моего подчиненного с позывным Телец. Он обнаружил опорный пункт противника, в котором находилось двое солдат ВСУ. Он один взял их в плен», — сообщил Дуктуг-Бора.

Военный отметил, что после этого боец продолжил действовать на позиции. Он уточнил, что противник предпринимал попытки вернуть контроль над участком.

«В дальнейшем он в одиночку отразил три наката противника. Накаты осуществлялись группами по два-три человека. В общей сложности он уничтожил девять солдат противника за три-четыре дня», — добавил офицер.

Сейчас военнослужащий находится в госпитале и проходит восстановление после полученной контузии.

Ранее украинские военные открыли огонь по своему отступающему спецподразделению. Это произошло в районе Ковшаровки в Харьковской области. Подразделение пыталось выйти с позиций, однако попало под обстрел со стороны своих же сил. Эксперт считает, что огонь могли открыть заградительные группы, которым поставили задачу не допустить отхода.

Антон Голыбин
