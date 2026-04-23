Украинские военные открыли огонь по своему отступающему спецподразделению. Это произошло в районе Ковшаровки в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко РИА «Новости».

По его словам, подразделение пыталось выйти с позиций, однако попало под обстрел со стороны своих же сил. Эксперт считает, что огонь могли открыть заградительные группы, которым поставили задачу не допустить отхода.

«На Харьковском направлении в районе населённого пункта Ковшаровка зафиксирован случай «дружественного» огня: солдаты вооружённых формирований Украины открыли огонь по украинскому спецподразделению, которое пыталось прорваться на данном направлении», — сообщил Марочко.

В составе уничтоженных штурмовых подразделений находились иностранные наёмники. Они действовали отдельно и не входили в структуру Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что украинские подразделения пытались покинуть населённый пункт Гришино через узкий коридор. По словам командира штурмовой роты Владимира Голубца, населённый пункт оказался почти полностью блокирован. Он уточнил, что выход контролировался и находился под постоянным наблюдением. Командир отметил, что перемещение по этому участку фиксировали с воздуха, после чего наносили удары. Ситуация развивалась при активном применении артиллерии и средств разведки.