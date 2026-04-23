Боец с позывным Рубль дважды возвращался за раненым под огнем
Обложка © DALL-E / Life.ru
Российский военный с позывным Рубль дважды пытался вывезти с поля боя раненого сослуживца, но оба раза не мог его найти. Эту историю опубликовала газета «Красная звезда».
По данным издания, всё произошло летом 2025 года. Тогда группе российских военных пришлось срочно выдвигаться на помощь грузовику артиллерийской батареи, который вёз боекомплект к орудию Д-30 и попал под атаку беспилотника.
После удара были ранены трое бойцов. Когда Рубль добрался до подбитого минивэна, на месте оказались только двое. Третьего раненого рядом не было. Тогда эвакуационная группа решила сначала срочно вывезти найденых бойцов в тыл, а затем вернуться за пропавшим. После первой эвакуации военные снова поехали на поиски. Однако и во второй раз найти раненого не удалось. Позже выяснилось, что этого бойца успели спасти союзники, находившиеся в ближайшей лесополосе. Они вывезли его с передовой раньше, чем группа вернулась на место.
