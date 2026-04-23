Буданов*: У Киева есть «решение» по Донбассу без территориальных уступок

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что у Киева есть некое решение по вопросу Донбасса, которое, по его словам, не предполагает территориальных уступок. Своим мнением он поделился с журналистами.

«Красная линия проста и всем понятна. Первое: ничего не отдаём. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался. По поводу Донбасса — мы знаем определённое решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не в праве торговать землёй», — сказа Буданов*.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с заявлением о целях российской стороны в конфликте. По его словам, Москва якобы стремится установить контроль не только над Донбассом, но и над всей территорией Украины. Сырский также заявил, что российские силы продолжают предпринимать попытки продвижения на различных направлениях.

