23 апреля, 09:56

ВСУ атаковали Васильевку — снаряд взорвался прямо во дворе жилого дома

Обложка © MAX / Евгений Балицкий

Обложка © MAX / Евгений Балицкий

В городе Васильевка Запорожской области снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома. В результате повреждён фасад здания и прилегающая территория. Об инциденте сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, удар пришёлся по жилому сектору города.

Несмотря на повреждения инфраструктуры, среди жителей пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, проводится обследование территории и уточняется масштаб ущерба. Специалисты продолжают фиксировать последствия произошедшего.

Серия взрывов прозвучала над Кстово в Нижегородской области, работает ПВО

Ранее энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась ударам, в результате чего без электроснабжения осталась южная часть региона. После стабилизации обстановки энергетические службы планируют приступить к оценке повреждений и проведению аварийно-восстановительных работ.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
