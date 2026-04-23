ВСУ атаковали Васильевку — снаряд взорвался прямо во дворе жилого дома

В городе Васильевка Запорожской области снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома. В результате повреждён фасад здания и прилегающая территория. Об инциденте сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, удар пришёлся по жилому сектору города.

Несмотря на повреждения инфраструктуры, среди жителей пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, проводится обследование территории и уточняется масштаб ущерба. Специалисты продолжают фиксировать последствия произошедшего.

Ранее энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась ударам, в результате чего без электроснабжения осталась южная часть региона. После стабилизации обстановки энергетические службы планируют приступить к оценке повреждений и проведению аварийно-восстановительных работ.