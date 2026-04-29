«Чудовищная шариковщина»: Захарова припечатала глав западных стран булгаковской аллюзией
Главы западных стран демонстрируют полную безграмотность, высокомерие и пренебрежение к людям, а их политика напоминает «чудовищную шариковщину» из «Собачьего сердца» (произведение Михаила Булгакова). Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что первые лица Запада выдают себя за просветителей, но на деле демонстрируют безграмотность, помноженную на хамство и фанаберию, приправленную высокомерным пренебрежением к остальным.
«Это планомерная, агрессивная, уничижительная лексика, очень продуманная, бесконечно подпитывающаяся за деньги, проплаченная, так ещё и основанная на лжи, на алогичности и глупости, потому что отрицаются прописные истины не сегодняшнего дня, а те, которые являются аксиомами для человечества», – заключила она.
Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз платит слишком высокую цену за глупость и предательство интересов Европы европейскими властями. По словам дипломата, сейчас Брюссель и Лондон сосредоточены исключительно на затягивании украинского конфликта.
