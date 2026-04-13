Захарова просветила фон дер Ляйен о цене за предательство Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС платит чрезвычайно высокую цену за зависимость от иностранной энергии.

«Нет. ЕС платит чрезвычайно высокую цену за глупость и предательство интересов Европы со стороны брюссельской бюрократии», — написала российский дипломат в своём Telegram-канале.