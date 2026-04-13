Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 14:32

Захарова просветила фон дер Ляйен о цене за предательство Европы

Обложка © ТАСС / ЕРА, Михаил Терещенко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС платит чрезвычайно высокую цену за зависимость от иностранной энергии.

«Нет. ЕС платит чрезвычайно высокую цену за глупость и предательство интересов Европы со стороны брюссельской бюрократии», — написала российский дипломат в своём Telegram-канале.

Захарова назвала «чудовищными» шаги Франции в отношении России

Ранее мировые цены на нефть выросли после заявлений властей США о блокаде Ормузского пролива для Ирана. Американский лидер Дональд Трамп объявил о начале морской блокады иранских портов с 14 апреля после провала переговоров в Исламабаде. Великобритания отказалась направлять военные корабли в регион для помощи США. В канцелярии Стармера подтвердили, что Лондон намерен прилагать усилия для возобновления судоходства.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Урсула фон дер Ляйен
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar