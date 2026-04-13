Захарова просветила фон дер Ляйен о цене за предательство Европы
Обложка © ТАСС / ЕРА, Михаил Терещенко
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС платит чрезвычайно высокую цену за зависимость от иностранной энергии.
«Нет. ЕС платит чрезвычайно высокую цену за глупость и предательство интересов Европы со стороны брюссельской бюрократии», — написала российский дипломат в своём Telegram-канале.
Ранее мировые цены на нефть выросли после заявлений властей США о блокаде Ормузского пролива для Ирана. Американский лидер Дональд Трамп объявил о начале морской блокады иранских портов с 14 апреля после провала переговоров в Исламабаде. Великобритания отказалась направлять военные корабли в регион для помощи США. В канцелярии Стармера подтвердили, что Лондон намерен прилагать усилия для возобновления судоходства.
