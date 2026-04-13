Захарова назвала «чудовищными» шаги Франции в отношении России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия и заявления французского руководства в отношении Москвы носят «чудовищный» характер. Так она прокомментировала нынешнюю линию Парижа в беседе с ИС «Вести».

По словам Захаровой, речь идет о шагах, которые, по ее мнению, «чудовищные с исторической точки зрения, чудовищные с современной точки зрения» и идут вразрез с постулатами самой Франции. Она добавила, что такая риторика разрушает прежние насыщенные отношения двух стран.Какие именно заявления Парижа вызвали такую реакцию, Захарова в этом комментарии подробно не перечисляла. Но в последние месяцы в российской повестке регулярно обсуждаются более жесткие высказывания французских официальных лиц о необходимости сдерживания России.

Один из самых резонансных эпизодов произошел в ноябре 2025 года, когда начальник Генштаба обороны Франции Фабьен Мандон заявил, что страна должна быть готова «терять своих детей» и нести экономические издержки ради сдерживания «российской угрозы». Эти слова тогда вызвали заметный резонанс и во Франции, и за ее пределами.