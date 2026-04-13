Пермяк убил беременную любовницу ради жены, но им не суждено быть вместе

В Верещагинском районе Пермского края 45-летний местный житель задушил свою беременную любовницу, чтобы скрыть измену от жены, сообщают источники URA.ru. По данным издания, поводом для ссоры в салоне его автомобиля стало именно известие о том, что девушка ждёт ребёнка.

Отец семейства, не желая разрушать брак и опасаясь огласки, решил избавиться от возлюбленной. После убийства он отвёз труп на свалку и спрятал его, пытаясь замести следы. Однако мужчина был задержан и заключён под стражу. За убийство беременной ему грозит пожизненное заключение.

Ранее в Великобритании 18-летний Тристан Робертс был приговорён к пожизненному заключению за жестокое убийство собственной матери. Орудие преступления — молоток — подросток выбрал по рекомендации чат-бота на основе ИИ.