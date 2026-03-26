В Великобритании 18-летний Тристан Робертс приговорён к пожизненному заключению за жестокое убийство собственной матери. Орудие преступления — молоток — подросток выбрал по рекомендации чат-бота на основе искусственного интеллекта, об этом сообщает Daily Mail.

До трагедии Робертс публиковал в соцсетях женоненавистнические сообщения и открыто заявлял о намерении расправиться с родительницей. Ему неоднократно блокировали доступ к мессенджеру, но он создавал новые аккаунты — всего 16 штук — и продолжал писать о насилии, оружии и своём желании убить. У юноши диагностированы аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивность.

За несколько недель до преступления Робертс обратился к ИИ-боту с вопросом, какое оружие лучше использовать и как скрыть следы. Программа посоветовала молоток — и парень последовал этой инструкции. Суд учёл все обстоятельства, включая роль искусственного интеллекта в выборе способа убийства.

