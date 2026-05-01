БПЛА ударил в группу детей на границе Херсонщины и Запорожья, трое ранены

Двое детей, пострадавших при атаке украинского беспилотника на границе Херсонской и Запорожской областей, экстренно доставлены в Симферополь. Состояние третьего — 15-летнего подростка — остаётся крайне тяжёлым. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.

«К сожалению, состояние одного из пострадавших, 15-летнего подростка, остаётся крайне тяжёлым. По инициативе министра здравоохранения Елены Борчаниновой была установлена связь с Министерством здравоохранения РФ для организации экстренной эвакуации ребёнка», — написал чиновник в своём канале в «Максе».

Первоначально планировали экстренно перевезти его в Мелитополь, но там не нашлось возможности, поэтому после стабилизации его транспортируют в Симферополь.

Черевко уточнил, что двое младших детей — 10 и 11 лет — уже находятся в симферопольской больнице. Их ранения оказались менее тяжёлыми. Мать пострадавших беременна четвёртым ребёнком и, по словам замглавы правительства, пребывает в тяжёлом психоэмоциональном состоянии. Беспилотник попал прямо во двор жилого дома.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Белгородской области в результате атак Вооружённых сил Украины погибли два человека, ещё двое получили ранения. В Волоконовском округе дрон атаковал мотоцикл, на котором ехали двое молодых людей 18 и 15 лет — они скончались на месте. В Белгородском округе в посёлке Дубовое при ударе беспилотника ранен мужчина, его госпитализировали. В Валуйском округе от детонации дрона пострадала женщина — после оказания помощи она отправилась на амбулаторное лечение.