ВСУ минируют дороги, по которым едут скорые и спасатели в Херсонской области

В Алешкинском округе Херсонской области Вооружённые силы Украины дистанционно минируют дороги, по которым следуют бригады скорой помощи и спасатели к местам происшествий. Об этом сообщил глава муниципального образования Руслан Хоменко.

Он жителей соблюдать предельную осторожность при поездках и передвижении между населёнными пунктами, особенно в 30-километровой зоне. Он сообщил, что враг использует дистанционное минирование дорог, обочин и троп, блокируя проезд скорой помощи, спасателей, пожарных и гражданских.

«Всё это в нарушение норм Международного гуманитарного права — самый настоящий терроризм, запугивание мирных жителей», — написал он в своём телеграм-канале.

По данным Хоменко, только за период с 4 по 17 апреля украинские формирования совершили 548 атак дронами и 460 ударов миномётами и ствольной артиллерией по территории округа. В результате пострадали мирные жители, повреждены автомобили, жилые дома, социальные объекты, здание администрации, вышки связи и энергетическая инфраструктура.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска активизировали наступательные действия по всей линии фронта, ситуация остаётся сложной. Он также сообщил, что отдал приказ наносить системные удары по российским производственным объектам, делая ставку на продуманную стратегию, инновации и эффективное применение оружия.