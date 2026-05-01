Балицкий: Отключения света затронули практически все населённые пункты Запорожья

В Запорожской области кратковременные отключения электроэнергии затронули почти все населённые пункты. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Кратковременные отключения электроснабжения затронули практически все населённые пункты Запорожской области», — говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Балицкий добавил, что работы по восстановлению продолжаются.

Аналогичная ситуация складывается в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Накануне Балицкий сообщил о массированной атаке дронов на Мелитопольский округ. Глава области призвал жителей соблюдать меры безопасности: уйти от окон и не снимать работу ПВО.