Балицкий: Отключения света затронули практически все населённые пункты Запорожья
В Запорожской области кратковременные отключения электроэнергии затронули почти все населённые пункты. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Балицкий добавил, что работы по восстановлению продолжаются.
Аналогичная ситуация складывается в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Накануне Балицкий сообщил о массированной атаке дронов на Мелитопольский округ. Глава области призвал жителей соблюдать меры безопасности: уйти от окон и не снимать работу ПВО.
