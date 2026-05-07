В Перми хирурги не прервали операции на фоне попадания БПЛА в больницу
Врачи в операционной в одной из российских больниц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas
Врачи одной из пермских больниц не прервали операции, несмотря на попадание беспилотника в корпус нейрохирургии. Об этом заявил губернатор края Дмитрий Махонин.
«Пострадал рядом стоящий корпус «Нейрохирургия». Хочу отметить работу врачей. Во время инцидента были две операции. Они все завершены. Удачно завершены», — рассказал глава региона в видео, опубликованном в его канале в «Максе».
Напомним, украинские беспилотники атаковали Пермь. Школьников из учебных заведений эвакуировали. Известно, что также пострадало одно из промышленных предприятий. Есть пострадавший, однако он отказался от госпитализации.
