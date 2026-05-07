Жильцов многоэтажки в Перми эвакуировали после удара дронов ВСУ

В Перми из-за удара беспилотников повреждён многоквартирный жилой дом — жертв нет, но жильцов эвакуировали, с ними работают психологи. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

На месте происшествия действуют все оперативные и экстренные службы. Кроме того, в Пермском муниципальном округе пострадало административное здание. Там есть один раненый мужчина — ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Глава региона поручил руководителям территорий оперативно ликвидировать последствия в повреждённых строениях. Данные о происшествии уточняются в режиме реального времени.

«Вся информация уточняется в оперативном режиме. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — заключил Махонин.

Ранее Life.ru уже рассказывал о взрыве в пермской жилой многоэтажке. Тогда же в регионе ввели режим опасности беспилотной атаки. Местные жители слышат над городом мощные хлопки. Также была организована эвакуация учащихся из школ.