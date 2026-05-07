Зеленский порекомендовал представителям стран мира не ехать в Москву на 9 Мая

Владимир Зеленский порекомендовал иностранным представителям не приезжать на празднование Дня Победы в Москву. Соответствующее заявление он сделал во время обращения.

Он также сообщил, что у Киева есть сообщения от некоторых государств, близких к России, о намерении их представителей посетить Москву.

«Странное желание... в эти дни. Мы не рекомендуем», — резюмировал Зеленский.

Напомним, Россия объявила перемирие на дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Перемирие начнётся в 00:00 8 мая и завершится 10 мая. В военном ведомстве пояснили, что такое решение принято по распоряжению Владимира Путина. Помощник президента Юрий Ушаков ранее заявил, что Москва призывает отнестись к предупреждению Минобороны максимально ответственно — с учётом возможности провокаций 9 мая. Российское внешнеполитическое ведомство направило ноту, в которой содержится просьба эвакуировать всех дипломатов и граждан РФ из Киева.