МО РФ предупредило киевлян о необходимости покинуть город при ответном ударе

Министерство обороны России предупредило гражданское население Киева и иностранных дипломатов о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу в случае ответного удара. Об этом заявили в ведомстве.

«Ещё раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сказали в ведомстве.