МО РФ предупредило киевлян о необходимости покинуть город при ответном ударе
Здание Минобороны России в Москве. Обложка © ТАСС / Олег Елков
Министерство обороны России предупредило гражданское население Киева и иностранных дипломатов о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу в случае ответного удара. Об этом заявили в ведомстве.
«Ещё раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сказали в ведомстве.
Напомним, Россия объявила перемирие на дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня вступит в силу с 00:00 8 мая и продлится до 10 мая. В ведомстве уточнили, что решение принято по распоряжению президента России Владимира Путина. Помощник лидера Юрий Ушаков ранее заявил, что Москва призывает максимально ответственно отнестись к предупреждению Минобороны из-за возможной провокации 9 мая. МИД направил ноту с призывом эвакуировать дипломатов и граждан из столицы Незалежной.
