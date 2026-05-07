День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 16:06

МО РФ предупредило киевлян о необходимости покинуть город при ответном ударе

Здание Минобороны России в Москве. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Здание Минобороны России в Москве. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Министерство обороны России предупредило гражданское население Киева и иностранных дипломатов о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу в случае ответного удара. Об этом заявили в ведомстве.

«Ещё раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сказали в ведомстве.

Зеленский назвал перемирие в зоне СВО «тактическим обманом» и отказался от него
Зеленский назвал перемирие в зоне СВО «тактическим обманом» и отказался от него

Напомним, Россия объявила перемирие на дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня вступит в силу с 00:00 8 мая и продлится до 10 мая. В ведомстве уточнили, что решение принято по распоряжению президента России Владимира Путина. Помощник лидера Юрий Ушаков ранее заявил, что Москва призывает максимально ответственно отнестись к предупреждению Минобороны из-за возможной провокации 9 мая. МИД направил ноту с призывом эвакуировать дипломатов и граждан из столицы Незалежной.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • День Победы
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar