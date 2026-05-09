9 мая, 10:44

8970 атак, 7151 удар БПЛА и катера: ВСУ продолжили нарушать перемирие в День Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eight Photo

Перемирие между Россией и Украиной, согласованное при посредничестве президента США Дональда Трампа на 9–11 мая, не остановило военную активность ВСУ. С начала прекращения огня зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, всего зафиксировано 1173 обстрела российских позиций и 7151 удар с использованием беспилотников. Также Минобороны сообщило, что за сутки российские средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS производства США и 467 беспилотников самолётного типа.

Отдельно в ведомстве сообщили об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части Чёрного моря силами Черноморского флота. В министерстве подчеркнули, что российские войска во время перемирия не наносили удары оперативно-тактической авиацией, артиллерией, ракетными войсками и ударными БПЛА.

При этом ВС РФ «зеркально реагировали» на нарушения перемирия, нанося ответные удары по огневым позициям, пунктам управления и местам запуска беспилотников.

Напомним, Москва и Киев согласились объявить перемирие с 9 по 11 мая. В Вашингтоне заявили, что готовы командировать представителей в Москву для обсуждения продления режима прекращения огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что этот вопрос пока не обсуждался.

Юрий Лысенко
