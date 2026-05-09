Российские БПЛА возложили цветы к Вечному огню в занятом ВСУ Херсоне

В День Победы российские военные нашли необычный способ почтить память павших, не заходя на территорию, контролируемую противником. Операторы БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с помощью беспилотника доставили цветы к мемориалу в херсонском Парке Славы. Видео публикует телеграм-канал «Два майора».

Российские «птички» возложили цветы к мемориалу в Парке Славы Херсона. Видео © Telegram / Два майора

Дрон подлетел к расположенной там Могиле Неизвестного Солдата, после чего военнослужащие дистанционно возложили венки у подножия колонны, увенчанной скульптурой Славы.

Парк Славы был заложен в 1967 году. Его история началась с того, что на этом месте нашли останки бойца Красной армии, погибшего при освобождении Херсона. С тех пор здесь горит Вечный огонь.

Помимо возложения, операторы 18-й армии установили российский флаг на одной из вышек связи на правобережье Днепра и почтили память у ещё одного мемориала на временно занятой ВСУ территории.

Напомним, на фронте действует перемирие. Президент РФ Владимир Путин принял инициативу американского коллеги Дональда Трампа о трёхдневной паузе в боевых действиях — с 9 по 11 мая. Также достигнута договорённость об обмене пленными с украинской стороной по формуле «1000 на 1000».