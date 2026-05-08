За неделю до объявления перемирия российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Благодаря активным действиям подразделений группировки «Север» был установлен контроль над селом Мирополье в Сумской области.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Кривая Лука Донецкой Народной Республики», — добавили в ведомстве.

Ранее Москва в одностороннем порядке объявила перемирие 8-я мая в честь Дня Победы. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от прекращения огня, введя вместо этого собственный режим тишины с 5 по 6 мая. При этом в ночь на 8 мая Киев устроил одну из самых масштабных атак за год.