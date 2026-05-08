В районе одесского порта прогремел сильный взрыв. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. Он уточнил, что город не подвергался внешним ударам.

«Украина и сама справляется с уничтожением военных мощностей», — написал он. По данным Лебедева, взрывы также слышали в населённых пунктах Затока и Татарбунары Одесской области.

Напомним, Москва объявила одностороннее перемирие 8–9 мая в честь Дня Победы. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Киевский режим во главе с Зеленским официально отказался поддерживать инициативу России. Вместо этого украинский лидер ввёл собственный «режим тишины», который действовал с 5 по 6 мая. Однако в ночь на 8 мая Киев проигнорировал предложение Москвы и устроил одну из самых масштабных атак за год.