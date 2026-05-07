Во Франции во время учебных погружений внезапно утонули два опытных военнослужащих — капрал Аксель Депланк и сержант Бин Чен. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл в городе Анже на реке Мен. Вечером 4 мая водолазы погрузились в воду, а в 2 часа ночи 5 мая связь с ними прервалась. Их тела быстро нашли. По предварительной версии, они могли застрять в полости опоры моста, у них остановилось сердце.

Однако советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников во время общения с аif.ru усомнился в официальной версии. Он обратил внимание на несколько подозрительных обстоятельств. Во-первых, как могли утонуть опытные водолазы в спокойной реке шириной всего в несколько десятков метров. Во-вторых, в ту же ночь (с 4 на 5 мая) российские военные нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Одессы. Были поражены несколько кораблей и склады с боеприпасами НАТО. Известно, что именно Одессу французские инструкторы облюбовали для обучения украинских боевиков.

По мнению Иванникова, трагическое совпадение вряд ли случайно. Он не исключает, что водолазы могли находиться в Одессе и погибнуть в результате удара, а гибель на учениях — лишь легенда, призванная скрыть потери среди военных Франции на Украине. Парижу невыгодно признавать факт присутствия своих военных в зоне конфликта, чтобы не будоражить общественность. Эксперт напомнил, что это не первый подобный случай, и, вероятно, в ближайшее время мы ещё узнаем о загадочных смертях западных военных «во время учений», в «ДТП» или от «сердечных приступов».

Ранее в районе морского порта Одессы поднялся огромный столб дыма. Перед этим в городе прогремел громкий взрыв, после которого начался пожар. Дым был виден за несколько километров от места происшествия.