Огромный столб дыма поднялся в районе морского порта Одессы после взрыва

В районе морского порта Одессы поднялся огромный столб дыма. По сообщениям украинских пабликов, перед этим в городе прогремел громкий взрыв, после которого начался пожар.

Видео © Telegram/Одесса как она есть

Дым виден за несколько километров от места происшествия. Официальной информации о причинах возгорания, возможных повреждениях и пострадавших пока не приводится.

Напомним, ранее в Одессе уже сообщали о серии взрывов. Первый взрыв зафиксировали на юге Украины, об этом писало местное издание «Общественное. Новости». На тот момент в Одесской области действовал режим воздушной тревоги. Также опасность была объявлена в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Позже украинское издание сообщило ещё о двух взрывах в Одессе.