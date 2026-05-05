Серия взрывов прогремела в Одессе

В Одессе на юге Украины произошёл взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

На момент сообщения в Одесской области действовал режим воздушной тревоги. Также опасность была объявлена в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Позже издание сообщило ещё о двух взрывах в Одессе.

Ранее серия взрывов прогремела в родном городе Зеленского. По данным украинских СМИ, взрывы произошли на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, режим опасности был объявлен в части Днепропетровской области.