Родной город Зеленского весь день сотрясают взрывы
Серия взрывов прогремела в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги
В Кривом Роге Днепропетровской области снова прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Повторные взрывы в Кривом Роге», — говорится в сообщении. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в части области.
Ранее беспилотник «Герань» нанёс удар по тепловозу ВСУ под Кривым Рогом. Машинист состава снял атаку на видео. На записи можно заметить, как дрон точно попадает в локомотив. В результате тепловоз был уничтожен.
