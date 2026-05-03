Родной город Зеленского весь день сотрясают взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области снова прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Повторные взрывы в Кривом Роге», — говорится в сообщении. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в части области.

Ранее беспилотник «Герань» нанёс удар по тепловозу ВСУ под Кривым Рогом. Машинист состава снял атаку на видео. На записи можно заметить, как дрон точно попадает в локомотив. В результате тепловоз был уничтожен.