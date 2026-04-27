Пушилин заявил, что ВСУ ожесточённо сопротивляются в Днепропетровской области

Расширение буферной зоны в Днепропетровской области сопровождается усилением сопротивления со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, на этом участке идут напряжённые боевые действия.

Он отметил, что ранее продвижение происходило быстрее, однако сейчас темпы снизились из-за активных действий противника.

«Сложная работа, потому что противник почувствовал те угрозы, которые несёт такое стремительное расширение буферной зоны. Уже на каких-то этапах мы продвигались быстро. Сейчас ситуация замедлилась, противник пытается контратаковать», — отметил политик в беседе с ТАСС.

При этом Пушилин подчеркнул, что обстановка остаётся под контролем российских подразделений.