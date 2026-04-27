Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 05:39

Пушилин заявил, что ВСУ ожесточённо сопротивляются в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Расширение буферной зоны в Днепропетровской области сопровождается усилением сопротивления со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, на этом участке идут напряжённые боевые действия.

Он отметил, что ранее продвижение происходило быстрее, однако сейчас темпы снизились из-за активных действий противника.

«Сложная работа, потому что противник почувствовал те угрозы, которые несёт такое стремительное расширение буферной зоны. Уже на каких-то этапах мы продвигались быстро. Сейчас ситуация замедлилась, противник пытается контратаковать», — отметил политик в беседе с ТАСС.

При этом Пушилин подчеркнул, что обстановка остаётся под контролем российских подразделений.

Ранее Денис Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ остаётся около 15–17% территории Донбасса. По его словам, сейчас командование украинской армии перебрасывает крупные подразделения на стык ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar