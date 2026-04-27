Минобороны: ПВО за ночь сбила три дрона ВСУ в небе над Брянской областью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov
Над территорией Брянской области минувшей ночью работала российская противовоздушная оборона. Военные перехватили три летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 27 апреля.
Системы ПВО сработали штатно, не допустив поражения объектов на земле. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших при ударе украинского FPV-дрона по автобусу в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Их госпитализировали.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.