27 апреля, 04:53

Минобороны: ПВО за ночь сбила три дрона ВСУ в небе над Брянской областью

Над территорией Брянской области минувшей ночью работала российская противовоздушная оборона. Военные перехватили три летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 27 апреля.

Системы ПВО сработали штатно, не допустив поражения объектов на земле. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших при ударе украинского FPV-дрона по автобусу в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Их госпитализировали.

