Машинист тепловоза ВСУ снял на видео удар «Герани» под Кривым Рогом

Беспилотник «Герань» нанёс удар по тепловозу ВСУ под Кривым Рогом Днепропетровской области. Машинист состав снял атаку на видео.

Кадры поражения цели опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». На них видно, как дрон точно попадает в локомотив. В результате удара тепловоз был уничтожен.

Ранее российские беспилотники «Герань» нанесли удары по объектам в Одессе. Главной целью атаки стал одесский порт, где вспыхнули склады и было повреждено судно, которое доставляло на Украину западную помощь.