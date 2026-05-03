Машинист тепловоза ВСУ снял на видео удар «Герани» под Кривым Рогом
Беспилотник «Герань» нанёс удар по тепловозу ВСУ под Кривым Рогом Днепропетровской области. Машинист состав снял атаку на видео.
Удар «Герани» по тепловозу ВСУ в Кривом Роге. Видео © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
Кадры поражения цели опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». На них видно, как дрон точно попадает в локомотив. В результате удара тепловоз был уничтожен.
Ранее российские беспилотники «Герань» нанесли удары по объектам в Одессе. Главной целью атаки стал одесский порт, где вспыхнули склады и было повреждено судно, которое доставляло на Украину западную помощь.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon