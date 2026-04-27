Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 14:27

«Герани» атаковали отель с иностранными инструкторами ВСУ и судно в порту Одессы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Российские беспилотники «Герань» в ночь на 27 апреля нанесли удары по объектам в Одессе и Николаевской области. Главной целью атаки стал одесский порт, где вспыхнули склады и пострадало торговое судно под флагом Науру, которое, по данным очевидцев, доставляло на Украину западную помощь. Об этом пишет MK.ru.

Одной из целей также оказался отель на пляже «Ланжерон». Эта гостиница не раз упоминалась в связи с размещением иностранных инструкторов, обучающих украинских военных работе с безэкипажными катерами.

Кроме того, удары наносились по целям в Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, где поражали железнодорожные узлы, логистические центры, склады и точки запуска БПЛА.

Невидимы для радаров: ВСУ применяют новые наземные роботы-камикадзе с танковыми минами
Невидимы для радаров: ВСУ применяют новые наземные роботы-камикадзе с танковыми минами

Ранее сообщалось, что в промышленной зоне Днепропетровска прогремели многочисленные взрывы после удара беспилотниками типа «Герань», начался сильный пожар. Очаг возгорания возник на одном из объектов, предположительно, на нефтебазе. Пламя распространилось на значительную площадь, зарево было видно за несколько километров. Тревога объявлена в шести регионах Украины.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar