«Герани» атаковали отель с иностранными инструкторами ВСУ и судно в порту Одессы

Российские беспилотники «Герань» в ночь на 27 апреля нанесли удары по объектам в Одессе и Николаевской области. Главной целью атаки стал одесский порт, где вспыхнули склады и пострадало торговое судно под флагом Науру, которое, по данным очевидцев, доставляло на Украину западную помощь. Об этом пишет MK.ru.

Одной из целей также оказался отель на пляже «Ланжерон». Эта гостиница не раз упоминалась в связи с размещением иностранных инструкторов, обучающих украинских военных работе с безэкипажными катерами.

Кроме того, удары наносились по целям в Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, где поражали железнодорожные узлы, логистические центры, склады и точки запуска БПЛА.

Ранее сообщалось, что в промышленной зоне Днепропетровска прогремели многочисленные взрывы после удара беспилотниками типа «Герань», начался сильный пожар. Очаг возгорания возник на одном из объектов, предположительно, на нефтебазе. Пламя распространилось на значительную площадь, зарево было видно за несколько километров. Тревога объявлена в шести регионах Украины.