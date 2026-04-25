В промзоне Днепропетровска полыхает пожар после атаки «Гераней»

В промышленной зоне Днепропетровска прогремели многочисленные взрывы, после чего начался сильный пожар. Удар наносился с применением беспилотников типа «Герань». На данный момент объявлена тревога в шести регионах Украины.

Пожар в Днепропетровске.

Очаг возгорания возник на одном из объектов промзоны. По предварительной информации, под удар могла попасть нефтебаза. Пламя распространилось на значительную площадь, зарево от огня видно за несколько километров. Очевидцы сообщили как минимум о двух десятках мощных взрывов в этом районе.

Ранее в городе Шостка на севере Украины произошло свыше 20 взрывов. Подробности случившегося не приводятся. В Сумской области был объявлен режим воздушной тревоги.