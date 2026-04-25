На севере Украины в городе Шостка прогремели свыше 20 взрывов
В городе Шостка на севере Украины произошло свыше 20 взрывов. Информацию обнародовало издание «Страна».
Подробности случившегося не приводятся. В Сумской области был объявлен режим воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне объявлённой воздушной тревоги прогремели взрывы. Согласно данным онлайн-карты, в городе действовал режим воздушной опасности. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе местной противовоздушной обороны. Подробности о возможных последствиях или целях не уточнялись.
