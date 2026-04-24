В Киеве после объявления воздушной тревоги произошла серия взрывов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga
В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
«Слышны взрывы в Киеве», — сказано в публикации.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации киевского режима, в городе действует режим воздушной опасности. Мэр населённого пункта Виталий Кличко в свою очередь проинформировал о работе местной противовоздушной обороны.
Накануне вечером северные регионы Украины столкнулись с масштабными перебоями в подаче электричества: в Чернигове и прилегающей области 152 тысячи потребителей остались без энергоснабжения. В компании «Черниговоблэнерго» пояснили, что отключения вызваны разрушением объектов энергетической инфраструктуры.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.