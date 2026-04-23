23 апреля, 17:32

Север Украины погрузился во тьму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Серьёзные проблемы с электроснабжением затронули север Украины: в Чернигове и Черниговской области без света остались 152 тысячи абонентов. Как сообщила компания «Черниговоблэнерго», причиной отключений стало повреждение энергетической инфраструктуры.

В Telegram-канале компании уточнили, что авария привела к обесточиванию жителей Чернигова и Черниговского района. Эта ситуация усугубляется общим положением в украинской энергетике, где, по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, с 16 января действует режим чрезвычайной ситуации. Директор Yasno Сергей Коваленко также прогнозирует длительные отключения электроэнергии, которые могут достигать более 16 часов в сутки.

Света не будет 15 часов: На Украине вводят массовые отключения электроэнергии
Света не будет 15 часов: На Украине вводят массовые отключения электроэнергии

Ранее сообщалось о перебоях с электричеством уже начались на западе Украины. В Хмельницкой области после взрывов во время воздушной тревоги пропал свет. Глава областной администрации подтвердил сбои, но деталей о масштабах разрушений не привёл.

Наталья Демьянова
