24 марта, 19:11

В Хмельницкой области после взрывов начались отключения света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

На западе Украины в Хмельницкой области зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин в своем Telegram-канале.

По его словам, сбои в электроснабжении начались после того, как во время объявленной воздушной тревоги в регионе раздались взрывы. Других подробностей о характере повреждений или масштабах отключений глава администрации не привел.

Сотни тысяч жителей Черниговской области остались без электричества

Ранее в Донецке без электроснабжения остались почти шесть тысяч человек. Обесточена 61 трансформаторная подстанция. Всего без света остаются 5922 абонента. В настоящий момент проводятся работы по восстановлению подачи электричества. Также на прошлой неделе в части Киева и пригорода произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались Днепровский и Дарницкий районы столицы Украины, а также часть Броварского района области. Причина аварии и сроки восстановления не уточнялись.

BannerImage
Виталий Приходько
