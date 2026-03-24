В Хмельницкой области после взрывов начались отключения света

На западе Украины в Хмельницкой области зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин в своем Telegram-канале.

По его словам, сбои в электроснабжении начались после того, как во время объявленной воздушной тревоги в регионе раздались взрывы. Других подробностей о характере повреждений или масштабах отключений глава администрации не привел.