В Киеве и области ввели частичные отключения света из-за аварии

В столице части Киева и пригорода произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались Днепровский и Дарницкий районы столицы Украины, а также часть Броварского района области. Об этом сообщил энергетический холдинг «ДТЭК».

«Сегодня произошла авария на одном из объектов. Из-за этого часть жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы временно остались без света», — говорится в сообщении. Причина аварии и сроки восстановления не уточняется.

Ранее сообщалось, что жители левого берега Киева столкнулись с отключениями электричества и перебоями с водой из-за аварии в электросети. По данным украинских изданий, первые сигналы о проблемах появились днём, официального подтверждения о причинах изначально не было. Специалисты работают на месте, восстановление идёт оперативно, но точные сроки не называются.