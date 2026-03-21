21 марта, 17:58

В подконтрольном Киеву Запорожье без света остались около 50 тыс. абонентов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

В городе Запорожье, который пока ещё остаётся под контролем киевских властей, электричество пропало почти у 50 тысяч абонентов. Об этом рассказал в соцсети глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Фёдоров.

«Более 47 тыс. абонентов были обесточены на Запорожье», — говорится в тексте чиновника. Фёдоров добавил, что ремонтные работы ведутся и подача света уже восстановлена в некоторых домах.

Более 60% погибших под Константиновкой ВСУшников оказались иностранцами

Ранее Life.ru рассказывал, что север Украины был частично обесточен, в частности без света осталась большая часть Черниговской области. По словам местных властей, ремонт займёт длительное время.

Татьяна Миссуми
