В подконтрольном Киеву Запорожье без света остались около 50 тыс. абонентов

В городе Запорожье, который пока ещё остаётся под контролем киевских властей, электричество пропало почти у 50 тысяч абонентов. Об этом рассказал в соцсети глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Фёдоров.

«Более 47 тыс. абонентов были обесточены на Запорожье», — говорится в тексте чиновника. Фёдоров добавил, что ремонтные работы ведутся и подача света уже восстановлена в некоторых домах.

Ранее Life.ru рассказывал, что север Украины был частично обесточен, в частности без света осталась большая часть Черниговской области. По словам местных властей, ремонт займёт длительное время.