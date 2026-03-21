В подконтрольном Киеву Запорожье без света остались около 50 тыс. абонентов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko
В городе Запорожье, который пока ещё остаётся под контролем киевских властей, электричество пропало почти у 50 тысяч абонентов. Об этом рассказал в соцсети глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Фёдоров.
«Более 47 тыс. абонентов были обесточены на Запорожье», — говорится в тексте чиновника. Фёдоров добавил, что ремонтные работы ведутся и подача света уже восстановлена в некоторых домах.
Ранее Life.ru рассказывал, что север Украины был частично обесточен, в частности без света осталась большая часть Черниговской области. По словам местных властей, ремонт займёт длительное время.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.