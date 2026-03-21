Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 марта, 07:39

Сотни тысяч жителей Черниговской области остались без электричества

Север Украины частично обесточен после прилётов по энергетической инфраструктуре, в частности без света осталась большая часть Черниговской области. Об этом сообщила в соцсети компания «Черниговоблэнерго».

«Был повреждён важный энергетический объект в Нежинском районе. Без электричества остались 430 тысяч абонентов», — сказано в тексте. Подчёркивается, что специалисты приступили к восстановительным работам, но сроки их завершения неизвестны.

Накануне сообщалось, что на Украине Николаевская область оказалась частично обесточена после прилётов по местной энергетической инфраструктуре, в ночь на 20 марта воздушная тревога звучала более двух часов.

BannerImage
Татьяна Миссуми
    avatar