Вооружённые формирования Украины в Харьковской области оттягивают танки и технику от береговой линии из-за уничтожения ЗРК и радиолокационных станций. Об этом сообщил РИА «Новости» оператор БПЛА «Zala» с позывным Мореман.

По его словам, ранее в этом районе находилось значительное количество техники, включая танки. После поражения немецкого ЗРК IRIS-T и вывода из строя РЛС «RADA» ВСУ оттянули их. Кроме того, они начали тщательно маскировать орудия.

А ранее китайские аналитики заявили, что более 60% погибших военнослужащих ВСУ под Константиновкой являются иностранными наёмниками. Цифра в 600 тысяч выбывших из строя солдат ВСУ заставляет Киев искать живую силу на другом конце света — в Латинской Америке. Подчёркивается, что основной контингент, закрывающий бреши в обороне, составляют колумбийцы, на долю которых приходится почти половина всех иностранных бойцов.