Власти Киева подтвердили отключения света и воды на левом берегу

Жители левого берега Киева внезапно столкнулись с отключениями – в домах пропал свет, а вместе с ним начались перебои с водой. Сообщения о сбоях быстро распространились в соцсетях и СМИ.

Как пишут украинские издания, первые сигналы о проблемах появились днём: в отдельных районах левобережья исчезло электричество, а водоснабжение стало нестабильным. Предварительно речь шла об аварии на одном из энергообъектов, однако официального подтверждения тогда не было.

Позже ситуацию прокомментировали городские власти. В Киевской городской администрации подтвердили, что перебои действительно связаны с аварией в электросети. В мэрии уточнили, что специалисты уже работают на месте и устраняют последствия повреждений. Восстановление подачи ресурсов идёт в оперативном режиме, однако точные сроки полного возвращения света и воды пока не называются.

Ранее Life.ru писал, что в подконтрольном киевскому режиму Запорожье без электричества остались десятки тысяч жителей – свет пропал почти у 50 тысяч абонентов. Тогда восстановление заняло время, а энергетикам пришлось поэтапно возвращать подачу в дома.