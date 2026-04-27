Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения киевского режима начали использовать замаскированные наземные платформы-камикадзе, загруженные танковыми минами, в непосредственной близости от передовых позиций российских войск. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

По словам эксперта, новая тактика применяется на участках, где межпозиционное пространство составляет около 100 метров и менее. Управление и питание таких устройств осуществляется по обычному кабелю, что делает их незаметными для электронных средств обнаружения и удешевляет конструкцию.

Марочко также отметил, что на этой неделе Киев на ряде участков прибегал к так называемым «мясным штурмам», понеся при этом серьёзные потери. При атаках украинское командование активно использовало подвижный заградительный огонь из реактивной артиллерии и ударных беспилотников для поддержки наступающих подразделений.

Ранее группировка войск «Север» распространила информацию о коррупционном скандале в 425-м полку беспилотных систем ВСУ: командира одного из батальонов Валерия Поварова подчинённые обвиняют в фиктивных закупках дорогих дронов и нелегальных выплатах личному составу. Согласно официальным отчётам, подразделение якобы несёт потери БПЛА в боях под Сумской областью, однако на деле операторы проживают в элитных кварталах Киева и Одессы.