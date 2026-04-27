Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 14:05

Невидимы для радаров: ВСУ применяют новые наземные роботы-камикадзе с танковыми минами

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения киевского режима начали использовать замаскированные наземные платформы-камикадзе, загруженные танковыми минами, в непосредственной близости от передовых позиций российских войск. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

По словам эксперта, новая тактика применяется на участках, где межпозиционное пространство составляет около 100 метров и менее. Управление и питание таких устройств осуществляется по обычному кабелю, что делает их незаметными для электронных средств обнаружения и удешевляет конструкцию.

Марочко также отметил, что на этой неделе Киев на ряде участков прибегал к так называемым «мясным штурмам», понеся при этом серьёзные потери. При атаках украинское командование активно использовало подвижный заградительный огонь из реактивной артиллерии и ударных беспилотников для поддержки наступающих подразделений.

«Всё равно — выживет или нет»: Омбудсмен рассказала, как 40 дней на «нуле» ломают бойцов ВСУ

Ранее группировка войск «Север» распространила информацию о коррупционном скандале в 425-м полку беспилотных систем ВСУ: командира одного из батальонов Валерия Поварова подчинённые обвиняют в фиктивных закупках дорогих дронов и нелегальных выплатах личному составу. Согласно официальным отчётам, подразделение якобы несёт потери БПЛА в боях под Сумской областью, однако на деле операторы проживают в элитных кварталах Киева и Одессы.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar