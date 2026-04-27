Призрачный фронт: Дроноводы ВСУ живут в элитных районах Киева на деньги от списанных БПЛА

Украинские боевики обвинили командира одного из батальонов 425-го полка беспилотных систем Валерия Поварова в коррупции. Речь идёт о незаконных выплатах личному составу и фиктивной закупке дорогих дронов, сообщили в группировке войск «Север» через страницу «Северный ветер».

«Командир 425-го полка беспилотных систем ВСУ Валерий Поваров обвиняется украинскими националистами из штурмовых подразделений в построении коррупционной системы, основанной на незаконных выплатах личному составу, а также фиктивной закупке дорогостоящих БПЛА», — рассказали «Северяне».

По документам, бойцы батальона якобы воюют в Сумской области и теряют там беспилотники в результате «боевых действий». На самом же деле операторы дронов живут в элитных районах Киева и Одессы, а саму технику закупают только на бумаге.

Ранее в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ тоже обнаружили коррупционную схему с закупками снаряжения. Командир бригады Иван Шныра закупал технику через свою собственную фирму. Поставки для бригады могли проходить через компанию «Армада», которая, как утверждается, связана со Шнырой. Информацию о схеме передали в нужные инстанции сами военнослужащие ВСУ.