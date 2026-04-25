25 апреля, 04:21

Комбрига 58-й мотопехотной бригады ВСУ подозревают в коррупции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) выявили коррупционную схему с закупками снаряжения в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. Как сообщили РИА «Новости» российские силовики, командир бригады Иван Шныра осуществлял закупки через свою фирму.

Поставки для бригады могли проходить через ООО «Армада», которое, как утверждается, связано с Иваном Шнырой. Информацию о схеме передали в профильные ведомства военнослужащие ВСУ. В пресс-службе бригады не стали опровергать эти сведения по существу, заявив о необходимости дождаться решения суда.

ВСУ нанесли удар по группе эвакуировавшихся жителей Родинского в ДНР
Ранее Life.ru писал, что украинские военные изымают средства связи у колумбийских наёмников. Телефоны изымают, чтобы предотвратить утечки в соцсетях и усложнить обнаружение позиций ВСУ. Однако некоторые наёмники, несмотря на досмотры, умудряются тайно проносить средства связи на передовую.

Тимур Хингеев
