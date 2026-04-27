Военный омбудсмен Украины Алла Решетилова заявила, что максимально допустимое время непрерывного нахождения бойца на позиции не должно превышать 15 дней. По словам её, на практике эту норму часто нарушают, что приводит к тяжёлым психологическим последствиям.

«После 40 дней человеку становится всё равно, выживет он или нет. Всё, что больше 40 дней, не может быть эффективным», — подчеркнула Решитилова, чьи слова приводит УНИАН.

Она также напомнила о необходимости установления понятных сроков службы — примерно 2–3 года. По мнению Решетиловой, определённость и прозрачность могут повысить мотивацию граждан к военной службе. В настоящее время офис омбудсмена готовит предложения по изменению правил ротации и сроков пребывания военнослужащих на позициях.

Ранее Ольга Решетилова, ссылаясь на данные Министерства обороны Незалежной, заявила, что количество уклонистов в стране достигло примерно 1,6 миллиона человек. По словам омбудсмена, именно эти люди сейчас рассматриваются киевским режимом как потенциальный резерв для пополнения Вооружённых сил Украины.