Ночь «Гераней»: ВС РФ атаковали Украину, отомстив за Туапсе

По объектам на территории восьми регионов Украины этой ночью была нанесена целая серия ударов. Под раздачу попала портовая инфраструктура Одессы. Об этом рассказал экс-нардеп Рады в своём телеграм-канале. В атаке использовались беспилотники типа «Герань».

Удары затронули не только порт, но и промышленные объекты, включая предприятие «Стальканат». Над районом фиксировались клубы дыма. Также сообщается о повреждениях объектов, где могли размещаться военные. В частности, упоминаются гостиницы и складские помещения.

Информация о взрывах поступала и из других регионов. В Измаиле, по данным источников, удары пришлись по портовой инфраструктуре и складам, в Николаевской области — по энергетическим объектам.

Кроме того, сообщения о задымлении появились в Днепропетровске, где, как утверждается, могли быть поражены промышленные объекты. Удары наносились и в Запорожской, Харьковской, Киевской и Волынской областях. Официальных подтверждений и полной информации о последствиях на данный момент нет.

