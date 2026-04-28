Жителей домов у НПЗ эвакуируют: что известно ситуации в Туапсе после атаки БПЛА
В Туапсе эвакуируют жителей из-за пожара на НПЗ после атаки БПЛА
В Туапсе введены экстренные меры безопасности после атаки беспилотных летательных аппаратов. В результате налёта на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) начался крупный пожар.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев официально подтвердил факт происшествия. На месте работают оперативные службы: к тушению огня привлечены 164 человека и 46 единиц спецтехники. По словам главы региона, группировка сил будет увеличена для максимально быстрой ликвидации возгорания.
Глава Туапсинского района Сергей Бойко доложил губернатору о начале эвакуации жителей домов, которые находятся в непосредственной близости к предприятию. Для граждан развёрнут пункт временного размещения, который базируется в местной школе №6.
«Прошу жителей сохранять спокойствие и следовать всем рекомендациям экстренных служб», — подчеркнул Кондратьев в своём Telegram-канале.
Ситуация находится под постоянным контролем региональных и муниципальных властей. Информация о пострадавших и масштабах ущерба уточняется.
Напомним, в Туапсе произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе после инцидента с беспилотными летательными аппаратами. Причиной возгорания стало падение обломков БПЛА на территорию предприятия. Огнём был охвачен один из объектов НПЗ. Пострадавших в результате происшествия нет.
