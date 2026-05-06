6 мая, 01:49

В Сети появилось видео уничтожения корабля ВМС Украины в Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eight Photo

Российский разведывательный беспилотник, барражировавший над акваторией одесской гавани, засвидетельствовал уничтожение кораблей украинских военно-морских сил, находившихся в порту Одессы. На кадрах объективного контроля видно, как патрульный катер Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытается укрыться за кормой более крупного судна, пришвартованного у пирса.

Видео уничтожения корабля ВМС Украины в Одессе. Видео © Telegram / Colonelcassad

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что таким образом украинские военные моряки фактически использовали гражданское судно в качестве живого щита. Однако устремившаяся вниз на катер «Герань» уже захватила цель и поразила её без промаха. По данным администрации морских портов Украины, в результате атаки на Одесский порт гражданские лица не пострадали.

Армия России нанесла удар возмездия по оборонным предприятиям Украины

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчёты ударных беспилотников бригады «Варяг» уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства в тылу ВСУ. По данным ведомства, комплекс средней дальности обнаружили во время разведки в тыловом районе противника. После этого по цели нанесли удар с применением высокоточного оружия большой дальности. В Минобороны уточнили, что поражение цели подтверждено кадрами объективного контроля.

Виталий Приходько
