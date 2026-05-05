5 мая, 14:07

Минобороны РФ сообщило об уничтожении немецкого ЗРК IRIS-T в тылу ВСУ

Обложка © chatgpt

Расчёты ударных беспилотников бригады «Варяг» уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства в тылу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, комплекс средней дальности обнаружили во время разведки в тыловом районе противника. После этого по цели нанесли удар с применением высокоточного оружия большой дальности. В Минобороны уточнили, что поражение цели подтверждено кадрами объективного контроля.

IRIS-T относится к зенитным ракетным комплексам средней дальности. Такие системы Германия передавала Украине для усиления противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Операция была проведена в ответ на продолжающиеся атаки Киева по гражданским объектам на территории России. ВС РФ применили высокоточное оружие.

