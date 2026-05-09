Цель — мирные люди: При ударе дрона под Белгородом ранены пятеро, включая девочку и врачей

Очередной удар ВСУ по Белгородской области привёл к ранению пятерых мирных жителей, дрон попал в магазин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В посёлке Разумное беспилотник атаковал коммерческий объект. Пострадали пятеро человек, в том числе 12-летняя девочка и трое сотрудников скорой медицинской помощи.

У ребёнка — резаная рана лица. Водитель и фельдшер получили осколочные ранения плеч, ещё один фельдшер и женщина — осколочные ранения ног.

Девочку доставляют в детскую областную клиническую больницу, остальных — в областную клиническую больницу. В результате атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей.

Ранее в посёлке Хотмыжск Белгородской области от атаки украинских дронов пострадала мирная жительница. По словам главы региона, женщина получила баротравму при детонации одного из двух БПЛА. Скорая помощь приехала на место, врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь.